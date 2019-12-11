Эксперт оценил стрельбы фрегата «Адмирал Эссен» в Чёрном море

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с радио Sputnik оценил стрельбы фрегата «Адмирал Эссен» в Чёрном море.

«250 км — это, конечно, не максимальная дальность действия «Калибров», их дальность составляет около 2,5 тыс. км. Но тем не менее это показатель того, что ракета отработана и это очень мощное оружие, которое способно поражать очень сложные цели», — заявил он.

По его словам, в настоящее время против этой ракеты практически бессильны многие системы ПВО, поскольку она идёт по сложной траектории и на финишном этапе выходит на сверхзвук.

Как отметил эксперт, ЧФ вооружается кораблями, оснащёнными такими ракетами.

«А в будущем количество носителей «Калибра», а впоследствии и гиперзвуковых ракет «Циркон» увеличится более чем в два раза, в том числе и в Чёрном море, это однозначно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что это вторая стрельба «Калибром», которую выполнили экипажи новых фрегатов ЧФ.

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