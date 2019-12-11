Эксперт оценил стрельбы фрегата «Адмирал Эссен» в Чёрном море

Короткая ссылка
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с радио Sputnik оценил стрельбы фрегата «Адмирал Эссен» в Чёрном море.
Эксперт оценил стрельбы фрегата «Адмирал Эссен» в Чёрном море
  • ©RT

«250 км — это, конечно, не максимальная дальность действия «Калибров», их дальность составляет около 2,5 тыс. км. Но тем не менее это показатель того, что ракета отработана и это очень мощное оружие, которое способно поражать очень сложные цели», — заявил он.

По его словам, в настоящее время против этой ракеты практически бессильны многие системы ПВО, поскольку она идёт по сложной траектории и на финишном этапе выходит на сверхзвук.

Как отметил эксперт, ЧФ вооружается кораблями, оснащёнными такими ракетами.

«А в будущем количество носителей «Калибра», а впоследствии и гиперзвуковых ракет «Циркон» увеличится более чем в два раза, в том числе и в Чёрном море, это однозначно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что это вторая стрельба «Калибром», которую выполнили экипажи новых фрегатов ЧФ.

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить