В Екатеринбурге ликвидировали пожар на лакокрасочном заводе
- © ГУ МЧС по Свердловской области
«В 20:30 (18:30 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Пожару на Уральском заводе лакокрасочных изделий дан общий отбой», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.
Там уточнили, что на месте работают дознаватели, которые устанавливают причину возгорания.
Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения на заводе в Екатеринбурге.
Пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м произошёл утром 11 декабря. По предварительным данным, пострадал сотрудник завода.