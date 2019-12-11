В Екатеринбурге ликвидировали пожар на лакокрасочном заводе

Спасатели ликвидировали крупное возгорание на территории лакокрасочного завода в Екатеринбурге, сообщили в главке МЧС по Свердловской области.

«В 20:30 (18:30 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Пожару на Уральском заводе лакокрасочных изделий дан общий отбой», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Там уточнили, что на месте работают дознаватели, которые устанавливают причину возгорания.

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения на заводе в Екатеринбурге.

Пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м произошёл утром 11 декабря. По предварительным данным, пострадал сотрудник завода.