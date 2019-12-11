В Екатеринбурге ликвидировали пожар на лакокрасочном заводе

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Спасатели ликвидировали крупное возгорание на территории лакокрасочного завода в Екатеринбурге, сообщили в главке МЧС по Свердловской области.
В Екатеринбурге ликвидировали пожар на лакокрасочном заводе
  • © ГУ МЧС по Свердловской области

«В 20:30 (18:30 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Пожару на Уральском заводе лакокрасочных изделий дан общий отбой», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Там уточнили, что на месте работают дознаватели, которые устанавливают причину возгорания.

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения на заводе в Екатеринбурге.

Пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м произошёл утром 11 декабря. По предварительным данным, пострадал сотрудник завода.

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