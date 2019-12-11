На горящем складе завода в Екатеринбурге взорвались бочки с красками
В результате пожара в ангаре на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге произошёл взрыв бочек с красками.
- © ГУ МЧС по Свердловской области
«При тушении пожара произошли взрывы бочек с красками. Тушение пожара осуществляется с необходимыми требованиями безопасности пожарных», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Ранее стало известно, что площадь пожара составляет 800 кв. м.
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