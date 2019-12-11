На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар
- РИА Новости
«К месту пожара на территории Уральского завода лакокрасочных изделий направлены дополнительные силы и средства... Площадь пожара составляет 800 кв. м. Существует угроза обрушения кровли ангара», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что информация о пожаре на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий поступила в 11:58 (09:58 мск).
Отмечается, что данные о пострадавших отсутствуют.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП на заводе в Пензе пострадали два человека.