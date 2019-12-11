На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

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В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар
  • РИА Новости

«К месту пожара на территории Уральского завода лакокрасочных изделий направлены дополнительные силы и средства... Площадь пожара составляет 800 кв. м. Существует угроза обрушения кровли ангара», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что информация о пожаре на территории производственной площадки Уральского завода лакокрасочных изделий поступила в 11:58 (09:58 мск).

Отмечается, что данные о пострадавших отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП на заводе в Пензе пострадали два человека.

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