Эксперт оценил перспективы развития региональных авиамаршрутов в России

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Экономист Дмитрий Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы развития региональных авиамаршрутов в России.
Эксперт оценил перспективы развития региональных авиамаршрутов в России
  • РИА Новости

«Мне кажется, МС-21 может занять какую-то свою нишу, но нужно дождаться того, как он «встанет на крыло» и какие покажет эксплуатационные характеристики, хотя с точки зрения российских условий гораздо перспективней проект Ил-112», — заявил он.

По его словам, этот самолёт гораздо лучше подходит для неподготовленных аэродромов, так как способен садиться и взлетать буквально с ровной поверхности.

Как считает Адамидов, сначала ставка должна делаться на то, чтобы МС-21 на внутрироссийском рынке было выгоднее покупать, для чего требуются субсидии, льготные кредиты, лизинг и другие финансовые стимуляторы, стандартные для авиационного рынка.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.

Как сообщало URA.RU, в аэропорту Курган рассказали, что первые авиарейсы в Сургут и Ханты-Мансийск запланированы на январь 2020 года.

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