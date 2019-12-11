Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов

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Российский лидер Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов, а также проработать вопрос их экономической привлекательности для перевозчиков при условии посильной для граждан цены билетов.
Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил в ходе совещания с членами правительства, которое посвящено развитию региональных авиаперевозок.

Путин отметил, что в настоящий момент для того, чтобы попасть из одного региона в другой, часто приходится летать через Москву.

«В этой связи необходимо разработать маршрутные сети в субъектах Федерации с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом», — заявил президент.

Он отметил необходимость развития аэропортов, строительства взлётно-посадочных полос и других мероприятий.

Также, по его словам, важно добиться, чтобы эти маршруты «были экономически привлекательными для авиакомпаний», а стоимость билетов при этом «должна быть адекватной и посильной для граждан».

Ранее, как сообщало URA.RU, в аэропорту Курган рассказали, что первые авиарейсы в Сургут и Ханты-Мансийск запланированы на январь 2020 года.

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