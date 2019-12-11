Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов
- РИА Новости
Об этом, как сообщает РИА Новости, он заявил в ходе совещания с членами правительства, которое посвящено развитию региональных авиаперевозок.
Путин отметил, что в настоящий момент для того, чтобы попасть из одного региона в другой, часто приходится летать через Москву.
«В этой связи необходимо разработать маршрутные сети в субъектах Федерации с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом», — заявил президент.
Он отметил необходимость развития аэропортов, строительства взлётно-посадочных полос и других мероприятий.
Также, по его словам, важно добиться, чтобы эти маршруты «были экономически привлекательными для авиакомпаний», а стоимость билетов при этом «должна быть адекватной и посильной для граждан».
Ранее, как сообщало URA.RU, в аэропорту Курган рассказали, что первые авиарейсы в Сургут и Ханты-Мансийск запланированы на январь 2020 года.