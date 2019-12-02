В Кургане рассказали о планах по запуску рейсов в Сургут и Ханты-Мансийск в январе
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- РИА Новости
«Полёты будут выполняться на воздушных судах АTR 72-500 вместимостью 70 пассажирских кресел», — уточнили в аэропорту.
В Сургут рейсы будут летать с 12 января по четвергам и воскресеньям, а в Ханты-Мансийск — с 16 января по четвергам.
Перевозки будет осуществлять авиакомпания «ЮТэйр» в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок.
Ранее член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов в интервью газете «Известия» рассказал о планах по созданию государственного лоукостера, который будет курировать дальневосточное направление.