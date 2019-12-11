В России запустят портал с документами времён Великой Отечественной

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Председатель общественного совета Главного архивного управления Москвы Елена Малышева сообщила, что в мае Росархив намерен запустить интернет-портал с рассекреченными документами времён Великой Отечественной войны, раскрывающими новые факты преступлений нацистов.
В России запустят портал с документами времён Великой Отечественной
  • РИА Новости

Об этом она заявила в ходе 41-го заседания Российского организационного комитета «Победа».

Отмечается, что цель проекта «Без срока давности» — рассказать о военных преступлениях и подвиге гражданского населения и увековечить память мирных жителей, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

Малышева подчеркнула, что «в рамках проекта уже в течение года ведётся масштабная работа по рассекречиванию» документов.

По её словам, в настоящий момент «всего рассекречено 623 документа и к маю 2020 года Росархив планирует открытие соответствующего интернет-портала».

Также в ходе заседания президент Владимир Путин заявил, что региональным властям необходимо знать о нуждах каждого ветерана Великой Отечественной и чутко реагировать на их обращения.

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