В России запустят портал с документами времён Великой Отечественной
- РИА Новости
Об этом она заявила в ходе 41-го заседания Российского организационного комитета «Победа».
Отмечается, что цель проекта «Без срока давности» — рассказать о военных преступлениях и подвиге гражданского населения и увековечить память мирных жителей, которые погибли во время Великой Отечественной войны.
Малышева подчеркнула, что «в рамках проекта уже в течение года ведётся масштабная работа по рассекречиванию» документов.
По её словам, в настоящий момент «всего рассекречено 623 документа и к маю 2020 года Росархив планирует открытие соответствующего интернет-портала».
Также в ходе заседания президент Владимир Путин заявил, что региональным властям необходимо знать о нуждах каждого ветерана Великой Отечественной и чутко реагировать на их обращения.