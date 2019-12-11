Голикова: в России живут 60,8 тысячи участников Великой Отечественной

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Российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на территории России по состоянию на 1 ноября 2019 года проживают 60 842 участника и инвалида Великой Отечественной войны.
Голикова: в России живут 60,8 тысячи участников Великой Отечественной
  • РИА Новости

Об этом она заявила в ходе 41-го заседания российского организационного комитета «Победа». 

«По состоянию на 1 ноября 2019 года на территории России проживают 60 842 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Приравненных к ним лиц и членов их семей — почти 1 млн 89 тыс. человек», — рассказала Голикова.

Также в ходе заседания президент Владимир Путин заявил, что региональным властям необходимо знать о нуждах каждого ветерана Великой Отечественной войны и чутко реагировать на их обращения.

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