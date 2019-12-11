В Москве 12 декабря изменится движение в связи с прощанием с Лужковым
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
12 декабря в храме Христа Спасителя пройдёт отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Отмечается, что с 00:01 будет ограничено движение у храма Христа Спасителя — по Соймоновскому проезду, а также участку улицы Волхонки от Соймоновского проезда до улицы Ленивки. Также будет запрещён поворот с улицы Знаменки на улицу Волхонку.
Кроме этого, вход и выход со станции «Кропоткинская» к храму Христа Спасителя будет закрыт с начала движения и до 15:30.
Парковка будет запрещена у здания по адресу Лужнецкий проезд дом 2, строение 1 у Новодевичьего кладбища. Ограничения движения сохранятся до конца дня.
Ранее сообщалось, что в Москве люди возлагают цветы к мемориалу памяти Лужкова у здания столичной мэрии в Вознесенском переулке.
Похороны экс-мэра столицы пройдут на Новодевичьем кладбище в четверг, 12 декабря, после отпевания в храме Христа Спасителя.
Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет.