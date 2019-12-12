В Минпросвещения оценили успехи российских юниоров на научной олимпиаде в Катаре

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Министр просвещения Ольга Васильева рассказала об успехах российской сборной на 16-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров (International Junior Science Olympiad — IJSO), которая завершилась в Катаре.
В Минпросвещения оценили успехи российских юниоров на научной олимпиаде в Катаре
  • РИА Новости

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения, в состязании приняли участие команды школьников до 15 лет более чем из 70 стран мира.

Российская сборная завоевала шесть медалей: две золотые и четыре серебряные.

«Обилие медалей — следствие превосходной педагогической школы со своими традициями и новациями, а также широкой государственной поддержки различных программ развития талантов. Я поздравляю ребят — участников олимпиады в Катаре, а вместе с ними и всех наших юных олимпийцев и, конечно же, тренеров и наставников», — отметила Ольга Васильева.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Казань примет участие в акции «Выходи решать!» — всероссийской контрольной по физике, математике и информатике.

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