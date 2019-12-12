В Минпросвещения оценили успехи российских юниоров на научной олимпиаде в Катаре
- РИА Новости
Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения, в состязании приняли участие команды школьников до 15 лет более чем из 70 стран мира.
Российская сборная завоевала шесть медалей: две золотые и четыре серебряные.
«Обилие медалей — следствие превосходной педагогической школы со своими традициями и новациями, а также широкой государственной поддержки различных программ развития талантов. Я поздравляю ребят — участников олимпиады в Катаре, а вместе с ними и всех наших юных олимпийцев и, конечно же, тренеров и наставников», — отметила Ольга Васильева.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Казань примет участие в акции «Выходи решать!» — всероссийской контрольной по физике, математике и информатике.