Эксперт оценил инициативу с переименованием молокосодержащих продуктов

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Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с НСН прокомментировал инициативу по переименованию продуктов с заменителем молочного жира.
Эксперт оценил инициативу с переименованием молокосодержащих продуктов
  • РИА Новости

«Я полагаю, что потребителю действительно нужно помочь сориентироваться в том, что ему предлагают. Вопрос ведь не в том, что нельзя приобретать и потреблять продукты, которые содержат заменители, — медики пока не говорят о том, что это угрожает здоровью. Главное в том, что они должны быть намного дешевле, поскольку заменители на порядок дешевле молочного жира: в восемь-десять раз. Когда мы видим на прилавке рядом продукты с разной жировой основой — молочной и растительной, — они должны сильно различаться по цене», — подчеркнул Шелищ.

Он напомнил, что обсуждение этого вопроса длится уже много лет, но решение так и не было принято. Глава Союза потребителей также добавил, что новое название не должно дискредитировать продукты перед покупателями.

Ранее «Известия» сообщали, что Технический комитет при Росстандарте предложил переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами.

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