В Госдуме предложили отчислять суворовцев и нахимовцев за регулярные нарушения дисциплины

В Госдуме предложили отчислять несовершеннолетних учащихся суворовских, нахимовских и кадетских училищ и воспитанниц пансионов за регулярные нарушения дисциплины и правил внутреннего распорядка, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на автора соответствующего законопроекта, зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна.

По словам депутата, это может быть крайней мерой, если другие способы воздействия не принесли результата.

Согласно действующему законодательству, применение к обучающемуся такого дисциплинарного взыскания, как отчисление, возможно лишь в случае достижения им/ей 15 лет. Норма касается всех общеобразовательных учреждений.

Как считает Хинштейн, подобный подход не позволяет должным образом обеспечивать соблюдение дисциплины в сфере кадетского образования. Руководство училищ не вправе отчислить нерадивых воспитанников даже при неоднократных нарушениях. По словам депутата, это негативно отражается на других детях и на самом образовательно-воспитательном процессе.

Из законопроекта следует, что Минобороны, МВД, Росгвардию и Следственный комитет, в ведении которых находятся суворовские военные училища, нахимовские военно-морские училища, кадетские училища (корпуса), пансионы воспитанниц и военные музыкальные училища, могут наделить правом самостоятельно определять порядок применения дисциплинарных взысканий по согласованию с Минпросвещения.

Лицам, отчисленным из кадетских училищ, законом гарантировано продолжение обучения в образовательных организациях общего профиля.

После согласования проекта с заинтересованными ведомствами он будет внесён в Думу.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что первокурсники филиала Нахимовского училища пополнили ряды «Юнармии».