Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии 

Гособвинение попросило приговорить бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга к трём с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Дело Горринга рассматривает в особом порядке 235-й гарнизонный военный суд.

«Прошу признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей», — заявил на заседании прокурор.

Ранее Горринг признал вину в мошенничестве.

По данным Следственного комитета, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере на сумму более 5 млн рублей.