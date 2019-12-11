Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии
- РИА Новости
Дело Горринга рассматривает в особом порядке 235-й гарнизонный военный суд.
«Прошу признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей», — заявил на заседании прокурор.
Ранее Горринг признал вину в мошенничестве.
По данным Следственного комитета, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере на сумму более 5 млн рублей.