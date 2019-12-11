Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии 

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Гособвинение попросило приговорить бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга к трём с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.
Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии 
  • РИА Новости

Дело Горринга рассматривает в особом порядке 235-й гарнизонный военный суд.

«Прошу признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 400 тыс. рублей», — заявил на заседании прокурор.

Ранее Горринг признал вину в мошенничестве.

По данным Следственного комитета, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере на сумму более 5 млн рублей.

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