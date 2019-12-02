Процесс по делу бывшего замглавы «Росгеологии» частично закрыли для СМИ

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Суд частично закрыл для СМИ процесс по делу бывшего первого заместителя директора «Росгеологии» Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве.
Процесс по делу бывшего замглавы «Росгеологии» частично закрыли для СМИ
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, сторона защиты настаивала, что в деле имеются материалы, содержащие переговоры между Горрингом и другими лицами, которые могут быть оглашены только с согласия действующих лиц, поэтому процесс надо закрыть для СМИ. Прокурор был против закрытия всего процесса и попросил ограничиться исследованием материалов в отсутствие прессы.

В итоге судья принял решение удовлетворить соответствующее ходатайство частично.

«Представители средств массовой информации могут присутствовать, но не могут вести аудио- и видеозапись», — сказал судья.

Ранее Горринг признал вину в мошенничестве.

Как отмечали в СК, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, речь идёт о сумме более 5 млн рублей.

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