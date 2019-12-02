Процесс по делу бывшего замглавы «Росгеологии» частично закрыли для СМИ
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, сторона защиты настаивала, что в деле имеются материалы, содержащие переговоры между Горрингом и другими лицами, которые могут быть оглашены только с согласия действующих лиц, поэтому процесс надо закрыть для СМИ. Прокурор был против закрытия всего процесса и попросил ограничиться исследованием материалов в отсутствие прессы.
В итоге судья принял решение удовлетворить соответствующее ходатайство частично.
«Представители средств массовой информации могут присутствовать, но не могут вести аудио- и видеозапись», — сказал судья.
Ранее Горринг признал вину в мошенничестве.
Как отмечали в СК, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, речь идёт о сумме более 5 млн рублей.
Подробнее по теме — в материале RT.