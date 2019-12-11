Эксперт оценил инициативу о возвращении курительных комнат в аэропорты

Журналист, автор онлайн-книги «Курить, чтобы бросить» Владимир Шахиджанян в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал законопроект, согласно которому в зданиях аэропортов снова могут появиться курительные комнаты.

По его мнению, запрет на курение в аэропортах, который был законодательно введён в 2013 году, практически не действует. Он также отметил, что у многих курильщиков без сигарет ухудшается самочувствие и настроение.

«Негативных последствий у разрешения не будет, потому что всю жизнь в аэропортах были курительные комнаты. Когда-то пепельницы располагались в подлокотниках самолётных кресел и курили даже во время полёта», — напомнил Шахиджанян.

Он добавил, что к подобной практике возвращаться не стоит, поскольку справедливость должна быть на стороне здоровья, а не зависимости.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении закон, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.