Эксперт оценил инициативу о возвращении курительных комнат в аэропорты
- РИА Новости
По его мнению, запрет на курение в аэропортах, который был законодательно введён в 2013 году, практически не действует. Он также отметил, что у многих курильщиков без сигарет ухудшается самочувствие и настроение.
«Негативных последствий у разрешения не будет, потому что всю жизнь в аэропортах были курительные комнаты. Когда-то пепельницы располагались в подлокотниках самолётных кресел и курили даже во время полёта», — напомнил Шахиджанян.
Он добавил, что к подобной практике возвращаться не стоит, поскольку справедливость должна быть на стороне здоровья, а не зависимости.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении закон, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.