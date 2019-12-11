В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

В Мурманске задержан сторонник экстремистской организации «Правый сектор»*, планировавший теракт у здания местной администрации. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФСБ.

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, гражданин России 1983 года рождения был задержан «при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности».

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

В начале апреля в Московском регионе ФСБ был задержан член «Правого сектора» по фамилии Пирожок.

Как заявляли в ведомстве, задержанный вёл «партизанскую войну против России».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).