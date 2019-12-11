Число пострадавших в массовом ДТП в Приморье возросло до 12

Число пострадавших в массовом ДТП в пригороде Владивостока увеличилось до 12.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя департамента здравоохранения Приморья, двое пострадавших были госпитализированы.

Ранее сообщалось о семи пострадавших. Утром 11 декабря в районе девятого километра автодороги Хабаровск — Владивосток — посёлок Новый — Де-Фриз произошло массовое ДТП, в котором получили повреждения 48 автомашин.

Движение по этой трассе в сторону Владивостока временно закрыто. Наряды ДПС оказывают помощь водителям.