В России создали вариант винтовки М16 под советский патрон

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Российская компания разработала вариант американской штурмовой винтовки AR-15 (на вооружении армии США идёт с обозначением М16) под советский автоматный патрон калибра 7,62х39 мм, сообщает ТАСС.

«Аналог американской винтовки AR-15 прошел испытания в «русском» калибре 7,62х39 мм. Пуля патрона в два раза тяжелее, чем пуля американского автоматного патрона 5,56 и, соответственно, имеет большую энергию на всех дистанциях практической стрельбы», — заявили в ООО «Промтехнология».

Отмечается, что весовые параметры и параметры отдачи не увеличились по сравнению с меньшим калибром.

Также разработан армейский вариант с возможностью ведения автоматического огня. 

Ранее американский журнал The National Interest назвал самые необычные экспериментальные образцы советских автоматов, которые не вышли в массовое производство.

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