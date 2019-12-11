В России создали вариант винтовки М16 под советский патрон
«Аналог американской винтовки AR-15 прошел испытания в «русском» калибре 7,62х39 мм. Пуля патрона в два раза тяжелее, чем пуля американского автоматного патрона 5,56 и, соответственно, имеет большую энергию на всех дистанциях практической стрельбы», — заявили в ООО «Промтехнология».
Отмечается, что весовые параметры и параметры отдачи не увеличились по сравнению с меньшим калибром.
Также разработан армейский вариант с возможностью ведения автоматического огня.
Ранее американский журнал The National Interest назвал самые необычные экспериментальные образцы советских автоматов, которые не вышли в массовое производство.