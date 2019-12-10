Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве сестры
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«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует её РИА Новости.
Вечером 9 декабря в подъезде жилого дома на территории Новой Москвы обнаружили тело девушки 1998 года рождения с множественными ножевыми ранениями.
По подозрению в совершении преступления был задержан брат убитой 2001 года рождения, в квартире которого обнаружили курительные смеси.
«Вечерняя Москва» также писала, что в Смоленске задержали подозреваемого по делу об убийстве 19-летней давности.