Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве сестры

Щербинский суд столицы арестовал жителя Новой Москвы Леонида Грейсера, подозреваемого в убийстве своей старшей сестры, сообщила пресс-секретарь государственной инстанции Светлана Ехтанигова.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует её РИА Новости.

Вечером 9 декабря в подъезде жилого дома на территории Новой Москвы обнаружили тело девушки 1998 года рождения с множественными ножевыми ранениями.

По подозрению в совершении преступления был задержан брат убитой 2001 года рождения, в квартире которого обнаружили курительные смеси.

«Вечерняя Москва» также писала, что в Смоленске задержали подозреваемого по делу об убийстве 19-летней давности.