Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Вечером 9 декабря в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака нашли тело девушки 1998 года рождения с множественными ножевыми ранениями.

«По подозрению в совершении указанного преступления на месте происшествия задержан брат потерпевшей 2001 года рождения. В квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси», — заявили в Следственном комитете.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Коми два человека получили пожизненные сроки за тройное убийство.