Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры
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Вечером 9 декабря в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака нашли тело девушки 1998 года рождения с множественными ножевыми ранениями.
«По подозрению в совершении указанного преступления на месте происшествия задержан брат потерпевшей 2001 года рождения. В квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси», — заявили в Следственном комитете.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Коми два человека получили пожизненные сроки за тройное убийство.