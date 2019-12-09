В Коми два человека получили пожизненные сроки за тройное убийство

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Верховный суд Коми приговорил к пожизненному заключению двух жителей Печоры за убийство мужчины и двоих детей.
В Коми два человека получили пожизненные сроки за тройное убийство
  • РИА Новости

Об этом сообщает региональное отделение прокуратуры.

Свои пожизненные сроки они будут отбывать в исправительных колониях особого режима.

Также суд удовлетворил иски потерпевшей стороны о взыскании с каждого приговорённого по 850 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный вред, причинённый преступлениями.

Как отмечает ведомство, судом установлено, что 3 октября 2018 года в посёлке Кожва Печорского района произошла ссора между нетрезвой хозяйкой частного дома и её сожителем, а также его приятелем. Очевидцем конфликта стал 16-летний сын женщины, который попытался заступиться за мать.

В ответ на это молодые люди до смерти избили подростка, а когда после этого убийства домой пришла 13-летняя дочь женщины, они задушили и её. Потом, увидев, что около дома детей ждёт дедушка, молодые люди позвали его внутрь, где расправились с ним.

Ранее Верховный суд Республики Карелия приговорил к пожизненному тюремному заключению жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек и нанесении тяжкого вреда здоровью ещё двум лицам.

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