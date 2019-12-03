Обвиняемый в убийстве девушек в Петрозаводске получил пожизненный срок

Верховный суд Республики Карелия приговорил к пожизненному тюремному заключению жителя Петрозаводска Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек и нанесении тяжкого вреда здоровью ещё двум лицам.

Об этом сообщает прокуратура республики.

«Суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил злоумышленника к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, в сентябре 2018 года неоднократно судимый обвиняемый совершил нападение на двух незнакомых девушек, нанеся им не менее 10 ножевых ранений, от которых потерпевшие скончались на месте.

Кроме того, в том же месяце он, угрожая убийством, причинил тяжкий вред здоровью несовершеннолетней.

В июне 2018 года подсудимый в ходе ссоры умышленно нанёс знакомому множественные удары.

Все преступления были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Психолого-психиатрическая экспертиза признала Ипатова вменяемым.

Ранее RT писал, что сотрудники полиции Петрозаводска обвиняются в халатности из-за несвоевременного привлечения Ипатова к уголовной ответственности, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц.