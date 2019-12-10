Осуждённые по делу о теракте в метро Петербурга подадут апелляцию

Адвокат Марат Сагиев, представляющий интересы пятерых фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, заявил, что его клиенты намерены подать апелляцию на приговор суда.

«Будем подавать апелляционную жалобу, так как считаем приговор несправедливым, а доказательную базу — необоснованной», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что юристы, защищающие других фигурантов данного дела, поддержали слова Сагиева.

Ранее стало известно, что суд приговорил основного фигуранта дела о теракте в метро Петербурга в апреле 2017 года — Аброра Азимова — к пожизненному заключению. Как сообщалось, он не признал вину в ходе судебного заседания.

Других десятерых фигурантов данного дела суд приговорил к различным тюремным срокам. Они получили от 19 до 28 лет лишения свободы.

3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга произошёл взрыв. В результате погибли 16 человек (включая террориста-смертника), более 50 пострадали.