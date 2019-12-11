Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС. Об этом RT рассказали в пресс-службе ФОМС.

Как пояснили в организации, благодаря сервису россияне смогут обращаться в больницы и поликлиники по паспорту.

«Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени, что обеспечит технологическую возможность обращения застрахованного лица в медицинскую организацию без предъявления полиса обязательного медицинского страхования на физическом носителе», — рассказали в пресс-службе ФОМС.

По словам заместителя начальника управления информационно-аналитических технологий Федерального фонда ОМС Виктора Журавлёва, технологическое обеспечение этого вопроса находится на этапе реализации.

«Дополнительно будут требоваться внесения изменений в нормативно-правовые акты», — пояснил он в беседе с RT.

Журавлёв также добавил, что разработанная технология не будет применяться в обязательном порядке во всех медицинских организациях страны.

«Этот сервис зависит от региональной политики, это не обязательная история. Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу с целью обеспечения этой возможностью своих медицинских организаций, то всё «взлетит». Если уже сейчас они к нам обратятся, такая возможность может быть им предоставлена», — рассказал специалист.

В ФОМС также напомнили, что в ближайшее время для россиян станет доступна ещё одна форма полиса ОМС — цифровой полис (образ полиса будет сохранён на электронном носителе, например, на смартфоне).

Чтобы такая версия документа была легитимной, требуется внесение изменений в действующие правила ОМС. Необходимые поправки в законодательство ФОМС планирует внести в конце марта 2020 года, рассказали в пресс-службе организации.

При этом в ФОМС подчеркнули, что наличие новых форм и форматов полиса ОМС не предполагает полный отказ от старых версий документа.

«Учитывая высокую значимость удобства использования полиса обязательного медицинского страхования всеми возрастными группами населения Российской Федерации, единовременный отказ от выпуска обязательного медицинского страхования на материальном носителе не представляется возможным. В данном вопросе мы основываемся именно на волеизъявлении застрахованного лица при выборе формы изготовления полиса обязательного медицинского страхования», — объяснили в ФОМС.

Ранее в России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования.