Врач рассказала о рисках возникновения аллергии при контакте с домашними животными

Врач аллерголог-иммунолог Елена Бобрикова рассказала об опасности возникновения аллергических реакций на домашних животных, сообщает «ПолитЭксперт» .

Она отметила, что постоянный контакт с питомцами оказывает серьёзную иммунную нагрузку на организм.

По её словам, аллергическую реакцию можгут вызвать шерсть, перхоть, слюна и экскременты домашнего питомца.

Врач также подчеркнула, что аллергия на кошек проявляется чаще, чем реакция на собак, но при этом она имеет свойство распространяться и на другие объекты.

В этой связи Бобрикова призвала тщательно продумывать все риски перед тем, как заводить домашних животных.