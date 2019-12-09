Эксперт оценил возможный запрет на взыскание долгов с пенсий россиян
- РИА Новости
«Очевидно, что в условиях отсутствия минимального дохода людям будет физически невозможно выжить, поскольку бесплатно никто никому ничего не передаст», — заявил он.
По его словам, идея закрепить такие ограничения законодательно возникла именно для того, чтобы с россиян на основании кредитной услуги не взыскивали всё.
Как полагает эксперт, получение кредита — дело каждого конкретного гражданина, а необходимость сохранения минимального дохода — уже задача государства, на что и направлены законодательные предложения.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала возможный запрет взыскивать долги с пенсий россиян.