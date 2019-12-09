Эксперт оценил возможный запрет на взыскание долгов с пенсий россиян

Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможный запрет на взыскание долгов с пенсий россиян.

«Очевидно, что в условиях отсутствия минимального дохода людям будет физически невозможно выжить, поскольку бесплатно никто никому ничего не передаст», — заявил он.

По его словам, идея закрепить такие ограничения законодательно возникла именно для того, чтобы с россиян на основании кредитной услуги не взыскивали всё.

Как полагает эксперт, получение кредита — дело каждого конкретного гражданина, а необходимость сохранения минимального дохода — уже задача государства, на что и направлены законодательные предложения.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ФАН прокомментировала возможный запрет взыскивать долги с пенсий россиян.