Депутат призвал решить вопрос психологической разгрузки во время ЕГЭ

В Госдуме призвали решить вопрос психологической разгрузки школьников во время Единого государственного экзамена. С таким предложением выступил зампредседателя комитета по образованию и науке Олег Смолин.

По его словам, психологическая цена ЕГЭ очень высока, предложения сделать экзамен добровольным звучали неоднократно.

«Как минимум, нужно принять решение о максимально возможной психологической разгрузке в рамках проведения ЕГЭ... Кроме того, если вы неудачно сдали экзамен в школе, вы имели шанс исправить его в вузе — сейчас такого шанса нет», — цитирует Смолина РИА Новости.

В мае главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава России Юрий Зинченко в беседе с RT рассказал, как подготовиться к сдаче экзаменов.