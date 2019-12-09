Все корабли ВМФ новых проектов готовы к применению ракет «Циркон»
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Все новые проекты кораблей, которые мы строим, они с точки зрения пусковых установок универсальны для целого семейства ракет, в том числе тех, которые вы назвали», — сказал президент ОСК Алексей Рахманов журналистам, отвечая на вопрос о переоснащении боевых кораблей ВМФ России ракетами «Калибр» и «Циркон».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости увеличить количество кораблей, оснащённых гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и «Калибр».