Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Всего с апреля текущего года в пункты приёма документов Ростовской области поступило свыше 160 тыс. заявлений, а по 125 тыс. лиц уже приняты решения о приёме в гражданство», — говорится в сообщении ведомства.

Колокольцев также заявил, что за девять месяцев 2019 года более 92 тыс. человек были приняты в рамках госпрограммы добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом.

Ранее в Госдуме заявили, что число пунктов выдачи в упрощённом порядке паспортов России для жителей ДНР и ЛНР увеличат в декабре в Ростовской области до восьми.