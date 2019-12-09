Опрос: четверть российских компаний готовятся к повышению зарплат

Четверть российских компаний (25%) начали готовиться к повышению зарплат сотрудникам в 2020 году, передаёт РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Как показал опрос, только 35% уже решили, что повышать зарплаты не будут.

Как отмечается, по сравнению с прошлым годом число запланировавших повышение заметно выросло (было 18%), а намеревающихся сэкономить, напротив, существенно сократилось (было 56%).

«Эта позитивная динамика лишний раз иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры», — прокомментировал замгендиректора сервиса Александр Ветерков.

Также в ходе исследования выяснилось, что за 12 месяцев с августа 2018 года 88% россиян не была повышена заработная плата. 36% не ждут этого и в новом году — даже в виде индексации. Рассчитывают на повышение 19% респондентов.

Ранее были названы регионы — лидеры по доле высоких зарплат. Это Чукотский и Ямало-Hенецкий автономные округа, а также Москва.