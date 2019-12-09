Опрос: четверть российских компаний готовятся к повышению зарплат
- РИА Новости
Как отмечается, по сравнению с прошлым годом число запланировавших повышение заметно выросло (было 18%), а намеревающихся сэкономить, напротив, существенно сократилось (было 56%).
«Эта позитивная динамика лишний раз иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры», — прокомментировал замгендиректора сервиса Александр Ветерков.
Также в ходе исследования выяснилось, что за 12 месяцев с августа 2018 года 88% россиян не была повышена заработная плата. 36% не ждут этого и в новом году — даже в виде индексации. Рассчитывают на повышение 19% респондентов.
Ранее были названы регионы — лидеры по доле высоких зарплат. Это Чукотский и Ямало-Hенецкий автономные округа, а также Москва.