В Общественной палате России выбрали нового секретаря

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Общественная палата России шестого созыва избрала Лидию Михееву на должность секретаря.
В Общественной палате России выбрали нового секретаря
  • РИА Новости

Видеотрансляция голосования велась на канале Общественной палаты в YouTube.

Отмечается, что других кандидатов на эту должность не было.

«Позвольте поздравить Лидию Юрьевну с секретарством», — сказал по итогам голосования первый заместитель секретаря ОП России Вячеслав Бочаров.

Данный пост стал вакантным после того, как президент России Владимир Путин назначил экс-секретаря палаты Валерия Фадеева новым председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

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