В Общественной палате России выбрали нового секретаря

Общественная палата России шестого созыва избрала Лидию Михееву на должность секретаря.

Видеотрансляция голосования велась на канале Общественной палаты в YouTube.

Отмечается, что других кандидатов на эту должность не было.

«Позвольте поздравить Лидию Юрьевну с секретарством», — сказал по итогам голосования первый заместитель секретаря ОП России Вячеслав Бочаров.

Данный пост стал вакантным после того, как президент России Владимир Путин назначил экс-секретаря палаты Валерия Фадеева новым председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека.