СМИ: С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

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Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений направила в комиссию правительства документы, которые позволят не взыскивать долги с пенсий россиян.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.

Отмечается, что первый документ предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.

Во втором указывается, что при взыскании долгов с зарплаты должен всегда оставаться прожиточный минимум.

Отмечается, что долги нельзя будет взыскать с минимальной пенсии, установленной на уровне прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.

Ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.

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