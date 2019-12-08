Российские военные сообщили о патрулировании в Сирии за сутки

Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы в сирийских провинциях Ракка и Алеппо.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Исса — Хамрет-Джинас в провинции Ракка, Аджами — Бозгекли и Аджами — Авшария в провинции Алеппо», — заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что авиация провела патрулирование по маршруту Квайрес — Хак-Эль-Сура — Хазима — Хубейтер — Квайрес.

По его словам, боевики незаконных вооружённых формирований продолжают нарушать режим прекращения огня.

Ранее военнослужащие России и Турции совершили совместную поездку по стратегически важной трассе М4 Хасеке — Алеппо от населённого пункта Айн-Исса до Телль-Тамера.