Российские военные сообщили о патрулировании в Сирии за сутки

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Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы в сирийских провинциях Ракка и Алеппо.
Российские военные сообщили о патрулировании в Сирии за сутки
  • РИА Новости
  • © Михаил Алаеддин

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Исса — Хамрет-Джинас в провинции Ракка, Аджами — Бозгекли и Аджами — Авшария в провинции Алеппо», — заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что авиация провела патрулирование по маршруту Квайрес — Хак-Эль-Сура — Хазима — Хубейтер — Квайрес.

По его словам, боевики незаконных вооружённых формирований продолжают нарушать режим прекращения огня.

Ранее военнослужащие России и Турции совершили совместную поездку по стратегически важной трассе М4 Хасеке — Алеппо от населённого пункта Айн-Исса до Телль-Тамера.

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