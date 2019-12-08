Роструд пояснил, кому полагается дополнительный оплачиваемый отпуск

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) пояснила «Российской газете», кому полагается дополнительный оплачиваемый отпуск.

Как сообщили в ведомстве, работодатель должен увеличить минимум на три дня оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днём.

Издание уточняет, что, согласно ст. 101 Трудового кодекса, ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с которым «отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени».

Представитель ведомства также подчеркнул, что слово «эпизодически» является в данном случае ключевым.

В ноябре заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что двухдневными будут последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая неделя 2020 года.