В Крыму прошли учения ЧФ по навигационной безопасности
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«На Крымской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение по обеспечению навигационной безопасности мероприятий боевой подготовки сил флота и гражданского судоходства в море», — приводит РИА Новости его слова.
По словам Рулёва, моряки установили визуальный и радиоэлектронный контакт с целями, точно и своевременно выдали данные по надводной обстановке. Кроме того, боевые расчёты успешно провели навигационное ориентирование кораблей.
Ранее командующий Черноморским флотом Игорь Осипов назвал приоритеты в боевой подготовке подразделений на 2020 год.