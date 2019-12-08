В Крыму прошли учения ЧФ по навигационной безопасности

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Военнослужащие Черноморского флота провели учения по обеспечению навигационной безопасности на Крымской военно-морской базе. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2-го ранга Алексей Рулёв.
В Крыму прошли учения ЧФ по навигационной безопасности
  • © РИА Новости

«На Крымской военно-морской базе Черноморского флота проведено учение по обеспечению навигационной безопасности мероприятий боевой подготовки сил флота и гражданского судоходства в море», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Рулёва, моряки установили визуальный и радиоэлектронный контакт с целями, точно и своевременно выдали данные по надводной обстановке. Кроме того, боевые расчёты успешно провели навигационное ориентирование кораблей. 

Ранее командующий Черноморским флотом Игорь Осипов назвал приоритеты в боевой подготовке подразделений на 2020 год.

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