ЧФ назвал основные задачи боевой подготовки на 2020 год

Черноморский флот назвал приоритеты в боевой подготовке подразделений на 2020 год, сообщает издание «Новый Севастополь».

Командующий ЧФ Игорь Осипов рассказал об основных задачах на торжественном собрании в честь начала учебного года.

Это участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

«Другими не менее важными задачами станут подготовка и достойное проведение запланированных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, освоение и приём в состав флота новых кораблей, а также выполнение задач в дальней морской зоне», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что морской тральщик «Железняков», противолодочный корабль «Ейск» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота провели учения с подразделениями противовоздушной обороны Южного военного округа.