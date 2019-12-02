ЧФ назвал основные задачи боевой подготовки на 2020 год

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Черноморский флот назвал приоритеты в боевой подготовке подразделений на 2020 год, сообщает издание «Новый Севастополь».
ЧФ назвал основные задачи боевой подготовки на 2020 год
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Командующий ЧФ Игорь Осипов рассказал об основных задачах на торжественном собрании в честь начала учебного года.

Это участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

«Другими не менее важными задачами станут подготовка и достойное проведение запланированных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, освоение и приём в состав флота новых кораблей, а также выполнение задач в дальней морской зоне», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что морской тральщик «Железняков», противолодочный корабль «Ейск» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота провели учения с подразделениями противовоздушной обороны Южного военного округа.

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