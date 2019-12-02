ЧФ назвал основные задачи боевой подготовки на 2020 год
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- РИА Новости
Командующий ЧФ Игорь Осипов рассказал об основных задачах на торжественном собрании в честь начала учебного года.
Это участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».
«Другими не менее важными задачами станут подготовка и достойное проведение запланированных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, освоение и приём в состав флота новых кораблей, а также выполнение задач в дальней морской зоне», — заявили в пресс-службе ЧФ.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что морской тральщик «Железняков», противолодочный корабль «Ейск» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота провели учения с подразделениями противовоздушной обороны Южного военного округа.