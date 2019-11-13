Корабли ЧФ провели учения с подразделениями ПВО ЮВО
- патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» / © Пресс-служба ВМФ
Корабельным расчётам ПВО предстояло найти низколетящие цели условного противника над акваторией Чёрного моря, в автоматизированном режиме передать информацию об их параметрах на командный пункт соединения ПВО и быть готовыми самостоятельно применить корабельное ракетное и артиллерийское вооружение.
После выполнения задачи по обнаружению, захвату и сопровождению целей подразделения противовоздушной обороны совершили электронные пуски.
«В ходе учения были отработаны вопросы организации взаимодействия кораблей и подразделений ПВО при совместном отражении ударов крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов условного противника», — пояснили в пресс-службе.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».