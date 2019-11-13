Корабли ЧФ провели учения с подразделениями ПВО ЮВО

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Морской тральщик «Железняков», противолодочный корабль «Ейск» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота провели учения с подразделениями противовоздушной обороны Южного военного округа, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Корабли ЧФ провели учения с подразделениями ПВО ЮВО
  • патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» / © Пресс-служба ВМФ

Корабельным расчётам ПВО предстояло найти низколетящие цели условного противника над акваторией Чёрного моря, в автоматизированном режиме передать информацию об их параметрах на командный пункт соединения ПВО и быть готовыми самостоятельно применить корабельное ракетное и артиллерийское вооружение.

После выполнения задачи по обнаружению, захвату и сопровождению целей подразделения противовоздушной обороны совершили электронные пуски.

«В ходе учения были отработаны вопросы организации взаимодействия кораблей и подразделений ПВО при совместном отражении ударов крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов условного противника», — пояснили в пресс-службе.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».

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