Корабли ЧФ провели учения с подразделениями ПВО ЮВО

Морской тральщик «Железняков», противолодочный корабль «Ейск» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота провели учения с подразделениями противовоздушной обороны Южного военного округа, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Корабельным расчётам ПВО предстояло найти низколетящие цели условного противника над акваторией Чёрного моря, в автоматизированном режиме передать информацию об их параметрах на командный пункт соединения ПВО и быть готовыми самостоятельно применить корабельное ракетное и артиллерийское вооружение.

После выполнения задачи по обнаружению, захвату и сопровождению целей подразделения противовоздушной обороны совершили электронные пуски.

«В ходе учения были отработаны вопросы организации взаимодействия кораблей и подразделений ПВО при совместном отражении ударов крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов условного противника», — пояснили в пресс-службе.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».