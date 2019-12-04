На ЧФ прошли учения по заступлению кораблей на боевое дежурство

На Черноморском флоте прошли учения «Заступление корабля на боевое дежурство», сообщает kp.ru.

Занятия состоялись на базах в Севастополе и Новороссийске.

Военнослужащие отработали действия при объявлении боевой тревоги. В частности, они «отрепетировали» экстренный выход с базы, ведение боя при нападении воздушных сил, навыки по экстренному приготовлению корабля к бою и походу.

К манёврам привлекли гвардейский ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочёк», ракетные катера «Набережные Челны» и «Р-60».

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что морской тральщик «Железняков», противолодочный корабль «Ейск» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» Черноморского флота провели учения с подразделениями противовоздушной обороны Южного военного округа.