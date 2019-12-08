В РЖД рассказали о новом графике движения поездов

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Компания «Российские железные дороги» (РЖД) сообщила об увеличении на 3% количества пассажирских поездов дальнего следования, а также введении 14 новых составов на восьми маршрутах.
В РЖД рассказали о новом графике движения поездов
  • © РИА Новости

«8 декабря в 00:00 мск на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения поездов на 2019—2020 годы. Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования увеличиваются на 3% — до 583 пар поездов в сутки в 433 различных сообщениях», — говорится в сообщении компании.

В РЖД сообщили, что на самых востребованных маршрутах, среди которых Ростов — Краснодар — Туапсе, Омск — Владивосток, Москва — Муром — Нижний Новгород, Москва — Санкт-Петербург — Сортавала — Петрозаводск, будут назначены 46 новых составов.

Уточняется, что общее количество поездов категорий «Скорый» и «Скоростной» увеличится с 358 до 377 и составит почти 64,7% от общего числа.

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