Фирменный поезд «Белогорье» совершил первый рейс

В Федеральной пассажирской компании сообщили о запуске первого фирменного поезда №71/72 «Белогорье», передаёт «ПолитЭксперт».

Представители компании отметили, что новый поезд состоит из шести купейных и 10 плацкартных вагонов, конструкция которых выполнена в виде двухвагонного сцепа. Автором обновлённого состава стал российский «Трансмашхолдинг».

В компании также рассказали, что в вагонах есть душ, а в сервисных зонах — холодильники, микроволновки, вендинговые автоматы с едой и напитками, аппараты для фильтрации, нагрева и охлаждения воды. Купе и плацкартные вагоны оборудованы розетками USB.

В туалетных комнатах находятся сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла, а также электросушилки для рук. В одной из комнат находится пеленальный столик для пассажиров с грудными детьми.

Ранее кандидат наук, эксперт по транспорту Виктор Богданов в беседе с Nation News прокомментировал новую концепцию плацкартного вагона, представленную РЖД.