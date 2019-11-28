Фирменный поезд «Белогорье» совершил первый рейс

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В Федеральной пассажирской компании сообщили о запуске первого фирменного поезда №71/72 «Белогорье», передаёт «ПолитЭксперт».
Фирменный поезд «Белогорье» совершил первый рейс
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Представители компании отметили, что новый поезд состоит из шести купейных и 10 плацкартных вагонов, конструкция которых выполнена в виде двухвагонного сцепа. Автором обновлённого состава стал российский «Трансмашхолдинг».

В компании также рассказали, что в вагонах есть душ, а в сервисных зонах — холодильники, микроволновки, вендинговые автоматы с едой и напитками, аппараты для фильтрации, нагрева и охлаждения воды. Купе и плацкартные вагоны оборудованы розетками USB.

В туалетных комнатах находятся сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла, а также электросушилки для рук. В одной из комнат находится пеленальный столик для пассажиров с грудными детьми.

Ранее кандидат наук, эксперт по транспорту Виктор Богданов в беседе с Nation News прокомментировал новую концепцию плацкартного вагона, представленную РЖД.

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