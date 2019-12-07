Арестован предполагаемый глава ОПГ по делу об убийстве Эльджаркиева

Короткая ссылка
Басманный суд Москвы арестовал до 6 февраля Хасана Полонкоева, предполагаемого лидера ОПГ, которая подозревается в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Арестован предполагаемый глава ОПГ по делу об убийстве Эльджаркиева
  • © СК РФ

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует судью Артура Карпова РИА Новости.

Как отмечается, заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее был арестован Аслан Полонкоев.

Подозреваемые — Хасан Полонкоев и ещё пять человек — были арестованы 6 декабря в Москве и Республике Ингушетия в результате спецоперации. 

Расследование было начато после того, как 2 ноября на западе Москвы неизвестный открыл стрельбу по главе центра «Э» МВД Ингушетии и его брату, в результате чего они погибли.

Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить