Арестован предполагаемый глава ОПГ по делу об убийстве Эльджаркиева
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«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует судью Артура Карпова РИА Новости.
Как отмечается, заседание прошло в закрытом режиме.
Ранее был арестован Аслан Полонкоев.
Подозреваемые — Хасан Полонкоев и ещё пять человек — были арестованы 6 декабря в Москве и Республике Ингушетия в результате спецоперации.
Расследование было начато после того, как 2 ноября на западе Москвы неизвестный открыл стрельбу по главе центра «Э» МВД Ингушетии и его брату, в результате чего они погибли.
Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета.