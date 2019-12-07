Арестован предполагаемый глава ОПГ по делу об убийстве Эльджаркиева

Басманный суд Москвы арестовал до 6 февраля Хасана Полонкоева, предполагаемого лидера ОПГ, которая подозревается в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует судью Артура Карпова РИА Новости.

Как отмечается, заседание прошло в закрытом режиме.

Ранее был арестован Аслан Полонкоев.

Подозреваемые — Хасан Полонкоев и ещё пять человек — были арестованы 6 декабря в Москве и Республике Ингушетия в результате спецоперации.

Расследование было начато после того, как 2 ноября на западе Москвы неизвестный открыл стрельбу по главе центра «Э» МВД Ингушетии и его брату, в результате чего они погибли.

Расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета.