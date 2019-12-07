Депутат оценил идею нового сопроводительного документа на автомобиль

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал RT сообщение о том, что в России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Бурматов отметил, что эмитентами газов являются не только промышленные предприятия, но и автомобили, но провести учёт выбросов именно машин, по его мнению, достаточно сложно.

«Поэтому если эта мера будет действенной с точки зрения учёта, то почему бы и нет. Но моя позиция принципиальна, она заключается в том, что это не должно ударить по карману обычных граждан, простых потребителей. То есть это не должно стать дополнительной финансовой нагрузкой», — пояснил парламентарий.

Ранее стало известно, что в России появится новый сопроводительный документ на автомобиль в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Это отдельный документ, который должен содержать информацию, сколько углекислого газа выделяет транспортное средство, а также сколько бензина, дизельного топлива, нефтяного или природного газа расходуется на 100 км движения.

Подробнее — в материале RT.