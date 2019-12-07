В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

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В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.
В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки
  • РИА Новости

«Сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю совместно с ОРЧ (оперативно-розыскная часть. — RT) собственной безопасности краевого УМВД по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержаны инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району», — следует из пресс-релиза.

В ведомстве сообщили о начале служебной проверки, по итогам которой будет решаться вопрос об увольнении полицейских и привлечении к дисциплинарной ответственности их непосредственного начальства.

Ранее URA.RU передавало, что суд отправил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

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