В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки

В Хорольском районе Приморского края задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки, сообщает региональное управление МВД России.

«Сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю совместно с ОРЧ (оперативно-розыскная часть. — RT) собственной безопасности краевого УМВД по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержаны инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району», — следует из пресс-релиза.

В ведомстве сообщили о начале служебной проверки, по итогам которой будет решаться вопрос об увольнении полицейских и привлечении к дисциплинарной ответственности их непосредственного начальства.

Ранее URA.RU передавало, что суд отправил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.