В Приморье задержали сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки
- РИА Новости
«Сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю совместно с ОРЧ (оперативно-розыскная часть. — RT) собственной безопасности краевого УМВД по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения задержаны инспекторы ДПС ГИБДД ОМВД России по Хорольскому району», — следует из пресс-релиза.
В ведомстве сообщили о начале служебной проверки, по итогам которой будет решаться вопрос об увольнении полицейских и привлечении к дисциплинарной ответственности их непосредственного начальства.
Ранее URA.RU передавало, что суд отправил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.