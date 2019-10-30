СК попросил суд арестовать замглавы ОМВД по Ступину

Следователи попросили суд арестовать заместителя начальника отдела МВД по городу Ступино Московской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского суда Москвы.

Также следствие ходатайствует об аресте замглавы отдела по борьбе с коррупцией и двух оперуполномоченных.

«В суд из СК поступили материалы на арест замглавы полиции Ступина и его подчинённых», — заявили в пресс-службе.

Заседание суда состоится 30 октября.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против четырёх полицейских из Ступина, в том числе замглавы городского ОМВД, по подозрению в получении взятки в крупном размере.