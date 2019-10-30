СК попросил суд арестовать замглавы ОМВД по Ступину
- РИА Новости
Также следствие ходатайствует об аресте замглавы отдела по борьбе с коррупцией и двух оперуполномоченных.
«В суд из СК поступили материалы на арест замглавы полиции Ступина и его подчинённых», — заявили в пресс-службе.
Заседание суда состоится 30 октября.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против четырёх полицейских из Ступина, в том числе замглавы городского ОМВД, по подозрению в получении взятки в крупном размере.