СК попросил суд арестовать замглавы ОМВД по Ступину

Короткая ссылка
Следователи попросили суд арестовать заместителя начальника отдела МВД по городу Ступино Московской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского суда Москвы. 
СК попросил суд арестовать замглавы ОМВД по Ступину
  • РИА Новости

Также следствие ходатайствует об аресте замглавы отдела по борьбе с коррупцией и двух оперуполномоченных.

«В суд из СК поступили материалы на арест замглавы полиции Ступина и его подчинённых», — заявили в пресс-службе.

Заседание суда состоится 30 октября.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против четырёх полицейских из Ступина, в том числе замглавы городского ОМВД, по подозрению в получении взятки в крупном размере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить