После въезда автомобиля в вестибюль МЦК погибли два человека

Легковой автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» МЦК на севере Москвы, два человека погибли и трое пострадали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города. Обстоятельства происшествия выясняются. Ранее сообщалось, что на севере Москвы в результате наезда легкового автомобиля погиб пешеход.