После въезда автомобиля в вестибюль МЦК погибли два человека
Легковой автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» МЦК на севере Москвы, два человека погибли и трое пострадали.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы в результате наезда легкового автомобиля погиб пешеход.
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