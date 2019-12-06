В Приморье выпустили в море более 11 тысяч нелегально добытых крабов
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Ущерб от незаконной ловли оценивается примерно в 53 млн рублей.
«В результате контрольно-проверочных мероприятий на борту российского рыболовного судна «Крымский» выявлено и выпущено в естественную среду обитания более 11 тыс. особей живого краба-стригуна опилио, добытого в закрытом для промысла районе», — уточнили в Центре общественных связей ФСБ.
Судно сопровождено в порт Находка, где будет ожидать принятия процессуального решения.
Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали в Приморье 18 браконьеров из Северной Кореи.
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