В Приморье выпустили в море более 11 тысяч нелегально добытых крабов

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю выпустили в Японское море более 11 тыс. нелегально добытых крабов, сообщает Newinform.
В Приморье выпустили в море более 11 тысяч нелегально добытых крабов
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Ущерб от незаконной ловли оценивается примерно в 53 млн рублей.

«В результате контрольно-проверочных мероприятий на борту российского рыболовного судна «Крымский» выявлено и выпущено в естественную среду обитания более 11 тыс. особей живого краба-стригуна опилио, добытого в закрытом для промысла районе», — уточнили в Центре общественных связей ФСБ.

Судно сопровождено в порт Находка, где будет ожидать принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали в Приморье 18 браконьеров из Северной Кореи.

«Янтарный край» передавал, что в Калининградской области завели уголовные дела по итогам операции «Нерест».

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