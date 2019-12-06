В Приморье выпустили в море более 11 тысяч нелегально добытых крабов

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю выпустили в Японское море более 11 тыс. нелегально добытых крабов, сообщает Newinform.

Ущерб от незаконной ловли оценивается примерно в 53 млн рублей.

«В результате контрольно-проверочных мероприятий на борту российского рыболовного судна «Крымский» выявлено и выпущено в естественную среду обитания более 11 тыс. особей живого краба-стригуна опилио, добытого в закрытом для промысла районе», — уточнили в Центре общественных связей ФСБ.

Судно сопровождено в порт Находка, где будет ожидать принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали в Приморье 18 браконьеров из Северной Кореи.

«Янтарный край» передавал, что в Калининградской области завели уголовные дела по итогам операции «Нерест».