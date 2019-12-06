СК прекратил уголовное преследование Фомина по «делу 27 июля»
- РИА Новости
«Следственный комитет... пришёл к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Фомина», — указывается в заявлении.
Уточняется, что решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов в совокупности, включая свидетельские показания и детальное изучение видеозаписей камер видеонаблюдения.
«Уголовное преследование в отношении Фомина прекращено, а избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена», — добавили в СК.
Вместе с тем уточняется, что в действиях Фомина усматриваются признаки административного правонарушения, поэтому соответствующие материалы были направлены в МВД.
Ранее Тверской суд Москвы приговорил к году колонии общего режима участника несогласованной акции 27 июля Никиту Чирцова по обвинению в применении насилия к полицейскому.
Вместе с этим суд оштрафовал ударившего пластиковой бутылкой кинолога на акции 27 июля в Москве Павла Новикова.