СК прекратил уголовное преследование Фомина по «делу 27 июля»

СК прекратил уголовное преследование Сергея Фомина по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

«Следственный комитет... пришёл к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Фомина», — указывается в заявлении.

Уточняется, что решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов в совокупности, включая свидетельские показания и детальное изучение видеозаписей камер видеонаблюдения.

«Уголовное преследование в отношении Фомина прекращено, а избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена», — добавили в СК.

Вместе с тем уточняется, что в действиях Фомина усматриваются признаки административного правонарушения, поэтому соответствующие материалы были направлены в МВД.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил к году колонии общего режима участника несогласованной акции 27 июля Никиту Чирцова по обвинению в применении насилия к полицейскому.

Вместе с этим суд оштрафовал ударившего пластиковой бутылкой кинолога на акции 27 июля в Москве Павла Новикова.