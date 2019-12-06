В Госдуме прокомментировали прогноз об исчезновении гаджетов с рынка

Депутат Госдумы Олег Николаев в беседе с НСН оценил прогноз об исчезновении из продажи гаджетов ключевых производителей.

По его словам, вступление в силу нового законопроекта, согласно которому в России нельзя будет приобрести гаджеты без предустановленного отечественного программного обеспечения, не предполагает исчезновение электронных устройств из продажи.

«Документ предполагает, что, помимо тех программных приложений зарубежных разработчиков, которые сейчас существуют, будет приложение отечественного производства. Законопроект направлен ровно на это. Он носит антимонопольный характер, так как вносит изменения в Закон о защите прав потребителей», — подчеркнул Николаев, который является одним из авторов нового закона.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на электронную технику, в том числе на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.