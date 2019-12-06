В Кремле заявили, что в курсе дела студента ВШЭ Жукова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели разные дискуссии насчёт ситуации с осуждённым по делу об экстремизме студентом ВШЭ Егором Жуковым и знают о различных мнениях по этому поводу.

«Мы видели, действительно, разные дискуссии на этот счёт, различные точки зрения, которые высказывались главным образом в сети», — ответил он на просьбу прокомментировать ситуацию и приговор Жукову.

По его словам, в Кремле «не сторонники на что-то закрывать глаза, но и не склонны к тому, чтобы что-то преувеличивать».

Также пресс-секретарь президента России заявил, что решение суда он «не может и не будет комментировать».

Он ответил на уточняющий вопрос, докладывали ли главе государства Владимиру Путину об этом деле.

«Безусловно. Но ведь по следам московских событий речь идёт о нескольких делах, как вы знаете. Конечно, президент не имеет возможности вникать в детали каждого из этих дел», — добавил он.

Ранее суд в Москве приговорил Жукова к трём годам условно по обвинению в призывах к экстремизму в опубликованных на YouTube роликах и запретил ему в течение двух лет заниматься администрированием сайтов в интернете.